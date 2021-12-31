Додаток "Дій вдома" модернізують

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Система контролю самоізоляції в додатку "Дій вдома" буде вдосконалена, а так само планується зробити його англомовну версію.





Для спрощення визначення кола осіб, які контактували з хворими коронавірусів, Мініздраву прийшли на допомогу і інші відомства, серед яких - Міністерство цифрової інформації, Національна поліція і Прикордонна служба. Всі вони займаються удосконаленням додатка "Дія". Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер у четвер, 20 серпня.Для спрощення визначення кола осіб, які контактували з хворими коронавірусів, Мініздраву прийшли на допомогу і інші відомства, серед яких - Міністерство цифрової інформації, Національна поліція і Прикордонна служба. Всі вони займаються удосконаленням додатка "Дія".

"Міністерство охорони здоров'я дало свої пропозиції щодо посилення контролю за особами, які повинні проходити обов'язкову самоізоляцію, і щодо кола контактних з ними осіб. Зараз також вирішується питання переведення додатку "Дій вдома" на англійську мову для іноземних громадян, які прибувають в Україну з країн червоної зони ", - сказав Кучер.По словами заступника міністра, фахівцям вдалося поліпшити функціонал додатка, яке тепер дає можливість відправляти повідомлення на номери іноземних операторів мобільного зв'язку, чого не було раніше.

Що таке "Дія"?

Додаток "Дія" - це єдиний державний веб-портал електронних послуг, один з основних сервісів в проекті "держава в смартфоні". Він об'єднує в собі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу в режимі онлайн.