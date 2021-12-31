Додаток "Дій вдома" модернізують

Система контролю самоізоляції в додатку "Дій вдома" буде вдосконалена, а так само планується зробити його англомовну версію.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер у четвер, 20 серпня.
Для спрощення визначення кола осіб, які контактували з хворими коронавірусів, Мініздраву прийшли на допомогу і інші відомства, серед яких - Міністерство цифрової інформації, Національна поліція і Прикордонна служба. Всі вони займаються удосконаленням додатка "Дія".
Для спрощення визначення кола осіб, які контактували з хворими коронавірусів, Мініздраву прийшли на допомогу і інші відомства, серед яких - Міністерство цифрової інформації, Національна поліція і Прикордонна служба. Всі вони займаються удосконаленням додатка "Дія".
Що таке "Дія"?
Додаток "Дія" - це єдиний державний веб-портал електронних послуг, один з основних сервісів в проекті "держава в смартфоні". Він об'єднує в собі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу в режимі онлайн.
Додаток "Дія" - це єдиний державний веб-портал електронних послуг, один з основних сервісів в проекті "держава в смартфоні". Він об'єднує в собі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу в режимі онлайн.
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