«Прикарпатський експрес» з'єднає три туристичних регіони

14:41 24 травень Київ, Україна

Укрзалізниця запускає потяг «Прикарпатський експрес», який з'єднає Волинь, Галичину і Прикарпаття.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Тривагонний дизельний потяг ДПКр № 807/808 «Прикарпатський експрес» з'єднає відразу три туристичних регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення", - відзначили в транспортному відомстві.

Поїзд № 807/808 сполученням Івано-Франківськ - Ківерці курсуватиме з 29 травня щодня, крім середи, і буде проходити через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянов, Горохів і Луцьк. Поїзд відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 - в Ківерці).



У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» буде відправлятися з 31 травня щодня, крім середи і четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцька), прибуття в Івано-Франківськ о 13:38. Щочетверга він курсуватиме за маршрутом Львів - Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття в Івано-Франківськ о 13:38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня щосереди поїзд № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).