Парафіяни та служителі УПЦ МП проводять акцію біля Верховної Ради

11:08 15 червня Київ, Україна

Хоча в Україні, як в будь-якій європейській країні, церква відділена від держави, священнослужителі продовжують брати активну участь в державних справах. Так, сьогодні, 15 червня, забувши, що вони, як і Христос, «не від світу», парафіяни і прихильники УПЦ зібралися біля Верховної Ради, щоб запропонувати народним депутатам низку законопроєктів.

"Віряни хочуть запропонувати депутатам низку законопроєктів, які скасують закони, що дискримінують УПЦ. Також віряни проведуть молитовне стояння, після чого пройдуть хресним ходом до Офісу Президента", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

Уточнюється, що початок хресного ходу заплановано на 10:00. Організатором акції виступає рух Миряни.

Раніше повідомлялося, що в березні в низці міст України УПЦ Московського патріархату провела хресний хід "за порятунок від пандемії".