Парафіяни та служителі УПЦ МП проводять акцію біля Верховної Ради

Хоча в Україні, як в будь-якій європейській країні, церква відділена від держави, священнослужителі продовжують брати активну участь в державних справах. Так, сьогодні, 15 червня, забувши, що вони, як і Христос, «не від світу», парафіяни і прихильники УПЦ зібралися біля Верховної Ради, щоб запропонувати народним депутатам низку законопроєктів.
Уточнюється, що початок хресного ходу заплановано на 10:00. Організатором акції виступає рух Миряни.
Раніше повідомлялося, що в березні в низці міст України УПЦ Московського патріархату провела хресний хід "за порятунок від пандемії".
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