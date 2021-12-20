Приміські маршрутки столиці подорожчають

Дістатися в передмістя Києва в Обухівському напрямку стане дорожче. Ціни виростуть вже завтра, максимальна вартість квитка складе 47 грн.
Про це повідомляється на сайті Обухівтранс.
Перевізник пояснив, що ціни підвищилися через "збільшення збитковості перевезень пасажирів у зв'язку з підвищенням цін на пальне, мастильні матеріали, шини, запасні частини, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та обмеження кількості перевезень пасажирів на період дії карантину".
Пасажири будуть їздити за новими цінами з суботи, 13 березня.
Маршрути і нові ціни:
№309 Обухів - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№310 Обухів - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№311 "Обухів - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№313 Українка - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№789 Березовий (Сади) - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№811 Гусачівка - Київ АС Видубичі складе 48 грн;
№852 Червоне - Київ АС Видубичі складе 47 грн.
Перевізник пояснив, що ціни підвищилися через "збільшення збитковості перевезень пасажирів у зв'язку з підвищенням цін на пальне, мастильні матеріали, шини, запасні частини, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та обмеження кількості перевезень пасажирів на період дії карантину".
Пасажири будуть їздити за новими цінами з суботи, 13 березня.
Маршрути і нові ціни:
№309 Обухів - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№310 Обухів - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№311 "Обухів - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№313 Українка - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№789 Березовий (Сади) - Київ АС Видубичі складе 38 грн;
№811 Гусачівка - Київ АС Видубичі складе 48 грн;
№852 Червоне - Київ АС Видубичі складе 47 грн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі