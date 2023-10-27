Прифронтові регіони України хочуть більше інформації про війну - опитування

11:47 27 жовтня Київ, Україна

57% жителів прифронтових регіонів України хочуть отримувати більше інформації про перебіг війни. Ці дані стали відомі після опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 7 по 12 серпня на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", що здійснюється за підтримки USAID та Chemonics International Inc.



У відповідях учасники опитування також наголосили, що запит на інформацію про хід воєнних подій залишається актуальним для місцевого населення. Слідом у рейтингу інтересів та запитів населення йдуть питання щодо наявності програм державної підтримки для громадян (39%), доступних громадських послуг (36%), та планів щодо відновлення (33%).

Що стосується формату надання інформації, то 65% опитаних віддають перевагу відеоформату. В основному йдеться про відео тривалістю до 15 хвилин. Крім того, 53% респондентів віддали перевагу коротким інформаційним повідомленням. Про зображення як джерело інформації повідомили 25% опитаних, а довгі статті привернули увагу лише 6% респондентів. Формат подкастів чи радіо зацікавив 7% учасників опитування.

Опитування проводилося в 10 прифронтових регіонах з використанням методу онлайн-інтерв'ю. Усього було проведено 1000 інтерв'ю із дорослими жителями цих регіонів.