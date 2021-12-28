Прифронтової Торецьк може залишитися на свята без води

20:17 28 грудень Київ, Україна

У прифронтновому місті Торецьк Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію через порив водопроводу Горлівка-Торецьк.

Про це повідомила заступник голови Торецької Військово-цивільної адміністрації (ВДА) Людмила Єслюкова.



За словами заступниці, водогін пошкоджено на території "сірої зони", тому ВДА вже направила запит про доступ до водопроводу для його обстеження та ремонту.



Ремонтні роботи для збільшення водопостачання вже проводилися, проте проблему не вдалося усунути. Тому адміністрація припускає, що проблема у тій частині водопроводу, до якої немає доступу через бойові дії. На цей час жителі отримують воду погодинно.



Заступник голови Торецької ВДА Юрій Євсіков зазначив, що відповіді із "сірої зони" не надійшло, а оцінити масштаб проблеми без доступу до водопроводу неможливо. Швидше за все, мешканці Торецького зустрічатимуть Новий рік без води.

"Нам потрібно фізично потрапити в "сіру зону", щоб зрозуміти, якого характеру пошкодження, і тоді буде зрозуміло, яка потрібна техніка та засоби, щоб ліквідувати пошкодження. Частково вода є - близько 30% від потреби ми отримуємо з того водопроводу, тому зараз подаємо воду за графіком, який залежить від розташування районів - ті, що далі за водонапірну станцію, потребують більш довгого розгойдування. Ті райони, що ближче до неї – там швидше”, – пояснив Юрій Євсіков.

У Торецьку цього року вже були проблеми з водопостачанням через війну - 4 січня внаслідок поривів на водопроводі Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм подача води припинилася (у Торецьку та ще 4 містах Торецької міської ради). Без води залишилося понад 37 тисяч людей на 9 діб.



8 січня комунальне підприємство "Вода Донбасу" розпочало обстеження ділянки водопроводу у супроводі піротехнічного розрахунку ДСНС України, представників ОБСЄ та СЦКК. Проте через обстріл роботи зупинили - менш ніж за годину російські бойовики розпочали вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади. Дозвіл на ремонт з боку окупантів працівники КП отримали, однак у день проведення робіт з них двічі відкривали попереджувальний вогонь. Вдруге – за дві години після відновлення ремонту.



Повністю провести та завершити ремонт водопроводу вдалося лише 12 січня – робота ускладнювалася тим, що трубопровід проходить у важкодоступній місцевості через можливі закладені вибухонебезпечні пристрої та вогонь з боку окупантів.