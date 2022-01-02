При вакцинації вагітних, переваги ковід-вакцин Pfizer і Moderna перевищують ризики, - вчені

11:32 22 квітень Київ, Україна

Вчені визнали вакцини компаній Pfizer/BioNTech Moderna вакцинами, які представляють найменший ризик під час вагітності.

До такого висновку прийшли американські вчені, пише CNN.



За інформацією Центрів США з контролю і профілактики захворювань, переваги вакцин переважують ризики. Адже вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби.



Також є підвищений ризик несприятливих наслідків, таких як передчасні пологи.



Найбільш частим побічним ефектом вакцини у вагітних була біль в місці ін'єкції. При цьому вони рідше повідомляли про головний біль, м'язові болі та лихоманку.



Дослідники говорять, що необхідні більш довгострокові дослідження для оцінки безпечності вакцини від коронавірусу під час вагітності, і що це дослідження має містити подальше спостереження за великою групою населення, вакцинованою на ранніх термінах вагітності.