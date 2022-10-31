За допомогою Starlink в Україні планують створити публічні точки Wi-Fi

14:40 31 жовтня Київ, Україна

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi, повідомив в інтерв'ю Forbes міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, частину з більш ніж 1,5 тисячі терміналів Starlink, які Україна отримає від польських колег, використовують для створення публічних точок Wi-Fi. Йдеться як про деокуповані території, так і про інші регіони, де потрібно забезпечити постійний зв'язок на випадок відключення електроенергії.

«Хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв'язку за будь-якої ситуації. У тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного зв'язку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі», – пояснив міністр.

Мінцифри вже готує кілька тестових спотів, вони мають запрацювати "найближчого місяця", тобто у листопаді. Після цього їхню роботу оцінять та масштабують проєкт. Скільки таких спотів буде загалом, ще не знають.