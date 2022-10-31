За допомогою Starlink в Україні планують створити публічні точки Wi-Fi

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi, повідомив в інтерв'ю Forbes міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, частину з більш ніж 1,5 тисячі терміналів Starlink, які Україна отримає від польських колег, використовують для створення публічних точок Wi-Fi. Йдеться як про деокуповані території, так і про інші регіони, де потрібно забезпечити постійний зв'язок на випадок відключення електроенергії.
За його словами, частину з більш ніж 1,5 тисячі терміналів Starlink, які Україна отримає від польських колег, використовують для створення публічних точок Wi-Fi. Йдеться як про деокуповані території, так і про інші регіони, де потрібно забезпечити постійний зв'язок на випадок відключення електроенергії.
Мінцифри вже готує кілька тестових спотів, вони мають запрацювати "найближчого місяця", тобто у листопаді. Після цього їхню роботу оцінять та масштабують проєкт. Скільки таких спотів буде загалом, ще не знають.
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