При авіаударі по драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей - Associated Press

10:28 05 травня Київ, Україна





Всього було опитано 23 особи, у тому числі мирні жителі та рятувальники, які вижили при авіаударі та шукали живих і загиблих під завалами. Також співробітники інформагентства використали для оцінки кількості жертв два плани приміщень театру, фотографії та відеозаписи, зняті як до, так і після авіаудару, висновки експертів.



На основі зібраних відомостей було створено 3D-модель театру.



16 очевидців, більшість з яких перебували в театрі, підтвердили, що будівля була переповнена мирними жителями, які ховалися в ній від обстрілів. У приміщеннях та коридорах театру щільність людей становила по одній людині на 3 м2. Крім того, понад 100 людей перебували на польовій кухні біля театру. З них ніхто не вижив.



Відповідно до більшості свідчень, у театрі ховалося близько 1000 осіб. Одна людина назвала цифру 1300, а ще один, хто вижив, казав, що в театрі було кілька сотень городян.



Усі очевидці, включаючи рятувальників, сходяться на тому, що кількість тих, хто вижив після бомбардування, не перевищує 200 осіб. А більшість свідків бачили набагато менше вцілілих. Ця оцінка узгоджується з висновками влади Маріуполя. За їхніми даними, живими залишилося 130 людей. А фахівці ОБСЄ говорили про 150 людей, які вижили. Їм вдалося вибратися з зруйнованої будівлі через головний та бічний входи.



Два експерти з військових злочинів дійшли висновку, що AP використало максимально надійну методологію для оцінки з огляду на те, що будівля театру зруйнована.



Раніше влада Маріуполя прийшла до висновку, що під час бомбардування театру загинули 300 людей. Цю цифру називали два свідки, що вижили. Крім того, через неможливість знайти останки загиблих після потужного вибуху офіцер поліції та співробітник Червоного Хреста дійшли висновку, що жертв було менше 500.



AP припускає, що частину людських останків могли вивезти з місця авіаудару російські військові, які зайняли територію Маріуполя. Точну кількість жертв встановити неможливо, але бомбардування театру в Маріуполі - найстрашніший удар за весь період війни в Україні.



Облога міста триває понад два місяці. За цей час, як припускає українська влада, загинули близько 20 тисяч жителів Маріуполя. Наразі захисники міста ховаються на території заводу «Азовсталь». Там же лишаються близько 200 мирних жителів.



І знову пропонується вибір: кому вірити? Незрозумілій заяві пресслужби мо рф чи найавторитетнішому світовому виданню Associated Press? Внаслідок удару, завданого 16 березня російською авіацією по Донецькому академічному обласному драматичному театру в Маріуполі, загинуло близько 600 людей. Таких висновків дійшли журналісти Associated Press, які опитали очевидців.Всього було опитано 23 особи, у тому числі мирні жителі та рятувальники, які вижили при авіаударі та шукали живих і загиблих під завалами. Також співробітники інформагентства використали для оцінки кількості жертв два плани приміщень театру, фотографії та відеозаписи, зняті як до, так і після авіаудару, висновки експертів.На основі зібраних відомостей було створено 3D-модель театру.16 очевидців, більшість з яких перебували в театрі, підтвердили, що будівля була переповнена мирними жителями, які ховалися в ній від обстрілів. У приміщеннях та коридорах театру щільність людей становила по одній людині на 3 м2. Крім того, понад 100 людей перебували на польовій кухні біля театру. З них ніхто не вижив.Відповідно до більшості свідчень, у театрі ховалося близько 1000 осіб. Одна людина назвала цифру 1300, а ще один, хто вижив, казав, що в театрі було кілька сотень городян.Усі очевидці, включаючи рятувальників, сходяться на тому, що кількість тих, хто вижив після бомбардування, не перевищує 200 осіб. А більшість свідків бачили набагато менше вцілілих. Ця оцінка узгоджується з висновками влади Маріуполя. За їхніми даними, живими залишилося 130 людей. А фахівці ОБСЄ говорили про 150 людей, які вижили. Їм вдалося вибратися з зруйнованої будівлі через головний та бічний входи.Два експерти з військових злочинів дійшли висновку, що AP використало максимально надійну методологію для оцінки з огляду на те, що будівля театру зруйнована.Раніше влада Маріуполя прийшла до висновку, що під час бомбардування театру загинули 300 людей. Цю цифру називали два свідки, що вижили. Крім того, через неможливість знайти останки загиблих після потужного вибуху офіцер поліції та співробітник Червоного Хреста дійшли висновку, що жертв було менше 500.AP припускає, що частину людських останків могли вивезти з місця авіаудару російські військові, які зайняли територію Маріуполя. Точну кількість жертв встановити неможливо, але бомбардування театру в Маріуполі - найстрашніший удар за весь період війни в Україні.Облога міста триває понад два місяці. За цей час, як припускає українська влада, загинули близько 20 тисяч жителів Маріуполя. Наразі захисники міста ховаються на території заводу «Азовсталь». Там же лишаються близько 200 мирних жителів.І знову пропонується вибір: кому вірити? Незрозумілій заяві пресслужби мо рф чи найавторитетнішому світовому виданню Associated Press?

Пресслужба міністерства оборони росії - це інструмент для створення пропагандистської брехні, ніяка «правда» в його завдання і не входить. Associated вже років сто займається професійною доказовою журналістикою та має бездоганну репутацію. Пресслужба міноборони росії, не обтяжуючи себе пошуком доказів, фактами та експертизами - бубонить, що театр обрушили самі на себе українці.

Associated Press доказово та докладно описує трагедію болісної смерті 600 людей, загиблих з вини путінської армії. Маріупольський драмтеатр, безперечно, увійде в історію військових злочинів і відповідатиме за нього росія. Та сама, що збирається 9 травня переможно марширувати на цій величезній могилі.