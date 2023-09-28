Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у четвер, 28 вересня, із новим міністром оборони Великобританії Грантом Шаппсом, який перебуває з офіційним візитом у Києві, повідомила пресслужба Офісу Президента.
Зеленський висловив подяку Великій Британії за значну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України в період війни.
Зеленський висловив подяку Великій Британії за значну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України в період війни.
Президент також наголосив на важливості співпраці з Великобританією у сфері оборони, що дозволяє українській армії розширити свої можливості, включаючи оборонне озброєння.
Під час зустрічі було обговорено питання зміцнення української системи ППО, особливо у світлі майбутнього зимового періоду.
Також було відзначено ухвалення на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України, а також початок переговорів із Великобританією щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.
У зустрічі також взяли участь начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Рустем Умеров, а з британського боку – голова штабу оборони Великобританії адмірал Ентоні Радакін.
Під час зустрічі було обговорено питання зміцнення української системи ППО, особливо у світлі майбутнього зимового періоду.
Також було відзначено ухвалення на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України, а також початок переговорів із Великобританією щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.
У зустрічі також взяли участь начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Рустем Умеров, а з британського боку – голова штабу оборони Великобританії адмірал Ентоні Радакін.
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