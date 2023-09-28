Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії

11:24 28 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у четвер, 28 вересня, із новим міністром оборони Великобританії Грантом Шаппсом, який перебуває з офіційним візитом у Києві, повідомила пресслужба Офісу Президента.



Зеленський висловив подяку Великій Британії за значну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України в період війни.

"Дякую від імені всієї країни за все, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу, чи то військова, фінансова чи гуманітарна. Велике спасибі за ваше надійне партнерство", - наголосив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості співпраці з Великобританією у сфері оборони, що дозволяє українській армії розширити свої можливості, включаючи оборонне озброєння.



Під час зустрічі було обговорено питання зміцнення української системи ППО, особливо у світлі майбутнього зимового періоду.



Також було відзначено ухвалення на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України, а також початок переговорів із Великобританією щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.



У зустрічі також взяли участь начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Рустем Умеров, а з британського боку – голова штабу оборони Великобританії адмірал Ентоні Радакін.