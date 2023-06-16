Президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії для важливих переговорів

16:30 19 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський вирушив до Саудівської Аравії. Про свою подорож він оголосив у п'ятницю, 19 травня, через месенджер Telegram.

"Я щойно прибув до Саудівської Аравії. Незабаром я виступлю на саміті Ліги арабських держав і проведу конструктивні переговори зі спадковим принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом", - прокоментував Зеленський.

Він наголосив, що головні пріоритети України включають повернення політичних ув'язнених та тимчасово окупованих територій, а також звільнення полонених та незаконно депортованих громадян.



Крім того, він має намір представити Формулу миру, залучаючи максимальну кількість держав, і забезпечити енергетичну безпеку майбутньої зими.