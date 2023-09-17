Президент Зеленський привітав рятувальників із їхнім професійним святом

11:28 17 вересня Київ, Україна

Сьогодні, 17 вересня, усі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій України відзначають своє професійне свято. З привітанням із цього приводу до рятувальників звернувся президент України Володимир Зеленський.

"За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій – уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, понад 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів", – зазначив президент.

Він подякував усім рятувальникам за їхню самовідданність.

"Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий зразок - зразок самовідданості та зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятувальника!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський привітав спецназівців СБУ із професійним святом, а також працівників національної поліції України, якій виповнилося сім років.