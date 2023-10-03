Президент Зеленський відвідав українських військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

16:44 03 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до українських військових, які воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.



Про це він повідомив через свою сторінку у Facebook.

"3 жовтня відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Куп'янсько-Лиманському. 103-а окрема бригада територіальної оборони, 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-а окрема повітряно-десантна. Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком наперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу!", - йдеться у повідомленні.

Президент повідомив, що обговорив із комбригами та комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби.