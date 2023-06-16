Президент Зеленський відвідав Херсонську область після вибуху Каховської ГЕС

12:11 08 червня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 8 червня здійснив робочу поїздку до Херсонської області, де російські окупанти підірвали Каховську ГЕС та викликали затоплення десятків населених пунктів.



Зеленський поділився інформацією про це у своєму акаунті в Telegram.



У ході координаційної наради щодо ліквідації наслідків вибуху греблі Каховської ГЕС було обговорено важливі питання: поточну оперативну обстановку в області, організацію евакуації населення з потенційних зон затоплення, заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації після вибуху греблі, а також забезпечення життєзабезпечення постраждалих територій.



Президент також наголосив на необхідності відновлення екосистеми регіону та обговорення оперативної військової обстановки в зоні техногенної катастрофи.



Зеленський наголосив на важливості оцінки збитків та виділення коштів для компенсацій постраждалим жителям, а також на необхідності розробки програми для компенсації збитків чи переселення підприємств у межах Херсонської області.