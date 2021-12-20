Президент Зеленський підписаний закон про «зелену енергетику»

16:25 31 липень Київ, Україна

Згідно з новим положенням законів, що регулюють «зелену енергетику» в країні, Україна, на думку деяких експертів, зможе економити кілька мільярдів гривень щорічно.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці в Facebook в п'ятницю, 31 липня.

Йдеться про закон №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". Сьогодні Зеленський поставив під ним свій підпис.

Шмигаль зазначив, що завдяки документу тариф для сонячних електростанцій впаде на 15%, а для вітрових - на 7,5%.

За його словами, на практиці держава буде щорічно економити до 7 млрд грн. Прем'єр упевнений, що закон зможе збалансувати ринок електроенергії, захистити інвесторів і уникнути зростання цін на електрику для населення.