Президент зустрівся з призерами Олімпіади-2020

20:16 17 серпня Київ, Україна

В Офісі Президента пройшла зустріч глави держави Володимира Зеленського з українськими спортсменами, які брали участь в літніх Олімпійських іграх в Токіо, і їхніми тренерами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Ви своїм великим трудом заробили таку кількість медалей. Я розумію, наскільки складно готуватися до Олімпіади під час пандемії. Ви всі - молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, подолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", - сказав Зеленський.

Він розповів, що зараз держава займається питаннями створення спортивної інфраструктури.

"Ми побудуємо інфраструктуру, якій будуть заздрити інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", - пообіцяв Зеленський.

Національна програма розвитку спортивної інфраструктури буде представлена президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху під час його візиту в нашу країну у вересні.



Володимир Зеленський також вважає за можливе проведення в майбутньому Ігор в Україні.

"У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це станеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", - сказав президент.

Він також вручив олімпійцям-медалістам і їхнім тренерам державні нагороди.