Президент зустрівся з призерами Олімпіади-2020

В Офісі Президента пройшла зустріч глави держави Володимира Зеленського з українськими спортсменами, які брали участь в літніх Олімпійських іграх в Токіо, і їхніми тренерами.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Він розповів, що зараз держава займається питаннями створення спортивної інфраструктури.
Національна програма розвитку спортивної інфраструктури буде представлена президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху під час його візиту в нашу країну у вересні.
Володимир Зеленський також вважає за можливе проведення в майбутньому Ігор в Україні.
Він також вручив олімпійцям-медалістам і їхнім тренерам державні нагороди.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі