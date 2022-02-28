Президент вручить родичам загиблих в авіакатастрофі медалі

12:54 06 жовтень Київ, Україна

Сьогодні вранці відбулася церемонія прощання з курсантами, загиблими в авіакатастрофі Ан-26. На прощанні був присутній президент України.



Всі загиблі в катастрофі пілоти і курсанти нагороджені посмертно медаллю "За військову службу Україні". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, повідомив його Офіс у вівторок, 6 жовтня.



Загиблі нагороджені "за самовіддане служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку".





