Президент вручить родичам загиблих в авіакатастрофі медалі

Сьогодні вранці відбулася церемонія прощання з курсантами, загиблими в авіакатастрофі Ан-26. На прощанні був присутній президент України.
Всі загиблі в катастрофі пілоти і курсанти нагороджені посмертно медаллю "За військову службу Україні". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, повідомив його Офіс у вівторок, 6 жовтня.
Загиблі нагороджені "за самовіддане служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку".
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