Президент вручив державні нагороди видатним українцям

17:16 07 липень Київ, Україна

З нагоди Дня Конституції, президент України Володимир Зеленський, вручив державні нагороди видатним українцям.



Про це йдеться на офіційному сайті президента в понеділок, 7 липня.



За словами президента, державні нагороди, які він вручив демонструють небайдужість України до талановитих громадянам.

"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хто цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для кого-то, особливо для народних артистів, телеведучих і відомих людей, - це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже воно точно знає, кого нагороджує ", - підкреслив Зеленський.

Українців нагороджували за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Зеленський зазначив, що всі сфери - починаючи медициною, закінчуючи шоу-бізнесом, - однаково важливі для української держави.

Серед нагороджених президентом: художній керівник театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" Богдан Струтинський, режисер і сценарист Наріман Алієв, композитор і продюсер Олексій Потапенко, співачка Ірина Білик та інші.



