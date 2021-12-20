Президент вручив державні нагороди видатним українцям

З нагоди Дня Конституції, президент України Володимир Зеленський, вручив державні нагороди видатним українцям.
Про це йдеться на офіційному сайті президента в понеділок, 7 липня.
За словами президента, державні нагороди, які він вручив демонструють небайдужість України до талановитих громадянам.
Про це йдеться на офіційному сайті президента в понеділок, 7 липня.
За словами президента, державні нагороди, які він вручив демонструють небайдужість України до талановитих громадянам.
Українців нагороджували за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.
Зеленський зазначив, що всі сфери - починаючи медициною, закінчуючи шоу-бізнесом, - однаково важливі для української держави.
Серед нагороджених президентом: художній керівник театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" Богдан Струтинський, режисер і сценарист Наріман Алієв, композитор і продюсер Олексій Потапенко, співачка Ірина Білик та інші.
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