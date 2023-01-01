Президент Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком

Новий 2023 стане роком перемоги України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже точно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули її як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – у ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми та наші близькі. Бажати світла? Воно – у кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод та подорожей? Наразі українці отримали їх надто багато. Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьба. Взаємодопомогою. Людством. З новим роком! Роком нашої перемоги", - сказав Зеленський.