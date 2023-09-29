Президент України Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

12:55 29 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський приєднався до церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру, місці, де в період з 1941 по 1943 роки нацисти здійснили масові розстріли тисяч євреїв.



Про це повідомила Федерація єврейських громад України.

"Бабин Яр, який став символом Голокосту, нагадує всьому світу про страшні події періоду Другої світової війни. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва в цьому місці, і в цей день загинули понад 22 тисячі людей. Цей жах не зупинився, і до середини жовтня жертв стало понад 50 тисяч. Цього разу церемонія з повагою до пам'яті жертв була обмежена за кількістю учасників і зібрала рабинів з різних міст України, включаючи Київ, Бердичів, Житомир, Білу Церкву та Черкаси, а також заступника голови ради Федерації єврейських громад України – рабина Рафаеля Рутмана", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своєму виступі президент Зеленський наголосив, що іудаїзм в Україні сьогодні процвітає та розвивається без будь-якої дискримінації. Він також передав вітання єврейській громаді, яка збирається відзначати свято Суккот цього вечора.