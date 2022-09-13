Президент України повідомив про запуск офіційного українського маркетплейсу

Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного українського маркетплейсу Made With Bravery (Зроблено з хоробрістю), який призначений для презентації вітчизняних виробників у світі.
Про це Зеленський повідомив у вівторок, 13 вересня, у Twitter.
Він зазначив, що при здійсненні покупок на вказаному маркетплейсі 5% вартості товару направляється платформі United24.
Зеленський додав, що кожна покупка – це "цегла, яка допоможе відбудувати Україну".
Зеленський додав, що кожна покупка – це "цегла, яка допоможе відбудувати Україну".
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