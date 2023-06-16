Президент України привітав працівників Держспецзв'язку зі святом

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України із професійним святом.
Це професійне свято відзначається в Україні вперше, оскільки у квітні поточного року Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 25 травня Днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Президент приїхав до спецзв'язківців. Виступив перед ними з промовою та вручив їм нагороди.
Він зазначив, що їхня праця буквально поєднує українців, дає українським воїнам, Україні "бути ефективними в обороні, а нашим людям просто розуміти, що відбувається, і чути, бачити своїх рідних і близьких".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі