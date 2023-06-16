Президент України привітав працівників Держспецзв'язку зі святом

15:41 25 травня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України із професійним святом.
 
Це професійне свято відзначається в Україні вперше, оскільки у квітні поточного року Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 25 травня Днем Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
 
Президент приїхав до спецзв'язківців. Виступив перед ними з промовою та вручив їм нагороди.
"Сьогодні важливо передусім подякувати. Кожному та кожній, хто забезпечує надійний зв'язок наших людей, Україну, нашу оборону – всім українцям. Хтось захищає лінії зв'язку, відновлює пошкоджений зв'язок, хтось захищає кіберпростір нашої держави", — сказав він.
Він зазначив, що їхня праця буквально поєднує українців, дає українським воїнам, Україні "бути ефективними в обороні, а нашим людям просто розуміти, що відбувається, і чути, бачити своїх рідних і близьких".
"Дякую всій нашій Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України за цю роботу! І вітаю з вашим професійним днем!", — сказав Зеленський.