Президент України привітав американців і подякував за стратегічне партнерство

Глава української держави привітав через Твіттер американський народ. Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності. Володимир Зеленський привітав через соціальні мережі президента США Джо Байдена з цим важливим в житті кожної країни святом.
День незалежності в США відзначають 4 липня, в день прийняття історичного документа - Декларації незалежності США від Великобританії, яка стала одним з центральних моментів Американської революції 1775-1783 років.
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