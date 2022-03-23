Президент України привітав американців і подякував за стратегічне партнерство

Глава української держави привітав через Твіттер американський народ. Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності. Володимир Зеленський привітав через соціальні мережі президента США Джо Байдена з цим важливим в житті кожної країни святом.

«Наші країни об'єднують демократичні цінності і прагнення до свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять загальну історію успіху. Вдячний за незмінну підтримку суверенітету», - написав Зеленський.

День незалежності в США відзначають 4 липня, в день прийняття історичного документа - Декларації незалежності США від Великобританії, яка стала одним з центральних моментів Американської революції 1775-1783 років.