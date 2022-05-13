Президент України отримав почесний титул

09:50 13 травня Київ, Україна

Володимиру Зеленському надали звання почесного доктора наук у 27 вищих навчальних закладах США.

Наприкінці травня президент Зеленський готується виступити у Стенфорді – одному з провідних університетів світу.

"Сьогодні, 12 травня, президентові України Володимиру Зеленському надали звання почесного доктора гуманітарних наук від Манор-коледжу в місті Дженкінтаун, Пенсільванія.

Для мене було величезною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України.

Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США", - глава почесного консульства України у Філадельфії Ірина Мазур.