Президент України отримав почесний титул

Володимиру Зеленському надали звання почесного доктора наук у 27 вищих навчальних закладах США.
Наприкінці травня президент Зеленський готується виступити у Стенфорді – одному з провідних університетів світу.
"Сьогодні, 12 травня, президентові України Володимиру Зеленському надали звання почесного доктора гуманітарних наук від Манор-коледжу в місті Дженкінтаун, Пенсільванія.
Для мене було величезною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України.
Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США", - глава почесного консульства України у Філадельфії Ірина Мазур.
Наприкінці травня президент Зеленський готується виступити у Стенфорді – одному з провідних університетів світу.
"Сьогодні, 12 травня, президентові України Володимиру Зеленському надали звання почесного доктора гуманітарних наук від Манор-коледжу в місті Дженкінтаун, Пенсільванія.
Для мене було величезною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України.
Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США", - глава почесного консульства України у Філадельфії Ірина Мазур.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі