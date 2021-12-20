Президент УАКК Олександр Афонін: Україні не уникнути паперової кризи

Зараз у світі спостерігається велика криза з виробництвом паперу, внаслідок чого це може спричинити подорожчання книг, про це в одному зі своїх інтерв'ю розповів президент Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.

За його словами, така складна ситуація виникла з кількох причин.

По-перше, це явна відсутність сировини. Зараз багато європейських виробників паперу закрили своє виробництво, а частина просто перенаправила свою діяльність в іншу сферу — виготовлення брендованих упаковок.