Президент УАКК Олександр Афонін: Україні не уникнути паперової кризи

Зараз у світі спостерігається велика криза з виробництвом паперу, внаслідок чого це може спричинити подорожчання книг, про це в одному зі своїх інтерв'ю розповів президент Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.
За його словами, така складна ситуація виникла з кількох причин.
По-перше, це явна відсутність сировини. Зараз багато європейських виробників паперу закрили своє виробництво, а частина просто перенаправила свою діяльність в іншу сферу — виготовлення брендованих упаковок.
По-друге, дорога логістика. Європа переважно робила закупівлі на індонезійському чи китайському континенті. Сьогодні перевезення зросли у ціні. А враховуючи наростаючу паперову кризу, Китай, як виробник, відчув брак сировини, відповідно з'явився дефіцит на свій продукт. На сьогодні відомо, що Китай закуповує папір у Росії.
Якщо порівнювати вартість паперу сьогодні з початком 2021 року, то ціна європейського та російського паперу зросла на 30%.
Зараз Україна перебуває у дуже важкому становищі, оскільки є велика ймовірність надалі не одержати папір взагалі.
Президент УАКК не виключає того, що книг стане менше і їхня вартість різко зросте. Він додав, що у проєкті державного бюджету-2022 не передбачено коштів на закупівлю книг для бібліотек, що вплине на дохід видавництв.
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