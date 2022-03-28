Президент привітав з професійним святом артилеристів і воїнів інженерних військ

10:46 03 листопада Київ, Україна

Відразу два роди військ Збройних сил України відзначають професійне свято - ракетні війська і артилеристи, а також інженерні війська, Володимир Зеленський привітав військових.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановні воїни-артилеристи, Дорогі ветерани! Вітаю вас з професійним святом - Днем ракетних військ і артилерії. Найстаріший рід військ з багатовіковою історією і традиціями, артилеристи і сьогодні відіграють важливу роль на полі бою, залишаючись грізною вогневою силою українського війська. Свій високий професіоналізм, майстерність і вірність військовій присязі воїни-артилеристи продемонстрували в боях на сході України і є важливим фактором стримування будь-яких провокаційних і агресивних дій з боку російського агресора", - йдеться в привітанні Зеленського.

За його словами, Україна і надалі буде нарощувати оборонний потенціал, зокрема, шляхом оснащення ЗСУ сучасною технікою.

"Шановні воїни інженерних військ! Вітаю вас з професійним святом - Днем інженерних військ. Завдяки наполегливій, самовідданій службі, ретельності і професіоналізму особового складу, інженерні війська ЗСУ є потужним родом військ, який здатний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення в будь-яких умовах бойової обстановки", - йдеться в другому привітанні президента.

Так, від імені українського народу він висловив подяку ветеранам за героїзм і побажав їм і рідним міцного здоров'я.