Президент привітав християн східного обряду з Воскресінням Христовим

10:10 24 квітня Київ, Україна

Бажання людей знайти Бога особливо загострюється у період лиха. Зараз в Україні йде війна, і тому про Бога замислилися навіть колишні атеїсти. Сьогодні погляди українців спрямовані не лише на небо, а й на свого президента. Володимир Зеленський привітав християн східного обряду із Воскресінням Христовим. Сьогодні, 24 квітня, глава держави звернувся до народу із Софійського собору.

"Софійський собор - святиня, яка вистояла незважаючи на ворожі навали та окупацію. Отже зараз ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть", - сказав він.

Зеленський наголосив, що цього року українці долають темні часи та борються за світлу ідею.

"У цей світлий день я і більшість з нас не у світлій одязі, але ми боремося за світлу ідею. На світлій стороні. На нашому боці – правда, люди, Господь і найвище небесне сяйво. Сила заступниці роду людського - Богородиці Оранти", - наголосив президент.

Також глава держави згадав тих, хто у цей світлий день захищає Україну. Це військові, нацгвардійці, прикордонники, тероборона, розвідка тощо. Крім того, глава держави згадав волонтерів, медиків, пожежників та рятувальників.

Окремо Зеленський згадав матерів, які цього року чекають на сина чи доньку з війни та тих, хто, на жаль, не дочекався своєї дитини з фронту.

Він нагадав, що минулого року українці відзначали Великдень удома через коронавірус, але цього року чума зовсім інша.

"Цього року ми знову відзначаємо Воскресіння Христове не так, як звикли через інший вірус. Через чуму під назвою війна. Торішню та нинішню загрозу об'єднує одне - ніщо не може подолати Україну", - наголосив президент.

Президент зазначив, що Великдень – це свято перемоги життя над смертю, добра над злом та світла над пітьмою. Тому перемога у війні неодмінно буде за Україною, наголосив він.

"На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб збулася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий світ. А з ним – вічна згода та процвітання", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Волинь першою в Україні зустріла Благодатний вогонь. Вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким та Волинським Михайлом на кордоні з Польщею.

Зазначимо, що українців попередили про небезпеку відвідання церкви на Великдень. Російські війська можуть обстрілювати церкви під час масових богослужінь, тому українцям порадили якомога дивитися трансляції літургій із дому.