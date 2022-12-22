Президент привітав енергетиків України із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах війни.

"Навіть якщо ворог може тимчасово залишити нас без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити і повернути в норму. І в цьому велика заслуга наших енергетиків. Дякую кожному та кожній за вашу роботу - цілодобову, без перерви, на максимумі. Разом подолаємо будь-яку темряву", - написав глава держави в Telegram.