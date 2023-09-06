Президент підписав закон про цифровізацію роботи ОСББ

16:59 09 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває шлях до цифровізації управління багатоквартирними будинками.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Президент України підписав Закон України 3270 (законопроєкт 7029), який створює умови для цифровізації процесів управління багатоквартирними будинками. Це зокрема стосується діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ передбачає можливість повідомляти співвласників про збори, прийняті рішення, протоколи та інші питання управління спільним майном в електронній формі (чинне законодавство дозволяє лише особисто або рекомендованим листом). Крім того, нормується проведення зборів співвласників будинку у форматі "онлайн", можливе електронне голосування з використанням кваліфікованого електронного підпису.