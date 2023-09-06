Президент підписав закон про цифровізацію роботи ОСББ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває шлях до цифровізації управління багатоквартирними будинками.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зокрема, документ передбачає можливість повідомляти співвласників про збори, прийняті рішення, протоколи та інші питання управління спільним майном в електронній формі (чинне законодавство дозволяє лише особисто або рекомендованим листом). Крім того, нормується проведення зборів співвласників будинку у форматі "онлайн", можливе електронне голосування з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Закон знижує поріг ухвалення рішень на зборах співвласників до 50% + 1 голос. Виняток у розмірі 75% + 1 голос становлять питання відключення від мереж централізованого постачання комунальних послуг. Водночас ОСББ матиме право передбачити у статуті голосування з окремих питань із порогом у 2/3 голосів.
Закон також дозволяє власникам квартир делегувати відновлення будинку правлінню ОСББ або керуючому.
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