Президент підписав закон про бомбосховища в кожній новобудові

08:22 23 серпня Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов'язані проєктувати та будувати бомбосховища.

У стані проходження законопроєкту зазначено: "Повернено за підписом від Президента".



Законопроєкт №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, інакше її не затвердять.



Орган державного архітектурно-будівельного контролю тепер може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.



Законопроєкт №7398 також містить норму про наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будинках, де постійно проживають понад 50 осіб та у спорудах, де тимчасово можуть розміщуватись понад 100 осіб.



Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об'єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати у належному стані об'єкт укриття.