Президент підтримав і похвалив українських футболістів за сильну гру

Після матчу Україна-Нідерланди президент Володимир Зеленський висловив підтримку українській команді. Він оцінив якість гри і навіть привітав наших футболістів з результатом в їхньому матчі зі збірною Нідерландів. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з вами сьогодні і буде і далі. А далі - важливі дві гри і перемога! Тому що те, що у вас написано на формі, не затерти і не прибрати! Тому що це - про Україну! Тому що це сьогодні - про вас", - зазначив Зеленський.