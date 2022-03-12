Президент підтримав і похвалив українських футболістів за сильну гру
09:05 14 червня Київ, Україна
Після матчу Україна-Нідерланди президент Володимир Зеленський висловив підтримку українській команді. Він оцінив якість гри і навіть привітав наших футболістів з результатом в їхньому матчі зі збірною Нідерландів. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.
"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з вами сьогодні і буде і далі. А далі - важливі дві гри і перемога! Тому що те, що у вас написано на формі, не затерти і не прибрати! Тому що це - про Україну! Тому що це сьогодні - про вас", - зазначив Зеленський.
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