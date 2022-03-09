Президент вшанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України

14 жовтня в День захисника України президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Сьогодні українці святкують відразу чотири свята: свято Покрови Божої Матері, річницю створення Української повстанської армії (УПА), День українського козацтва та День захисника України. Всі ці свята дуже взаємопов'язані і виникали послідовно.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Сьогодні українці святкують відразу чотири свята: свято Покрови Божої Матері, річницю створення Української повстанської армії (УПА), День українського козацтва та День захисника України. Всі ці свята дуже взаємопов'язані і виникали послідовно.
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