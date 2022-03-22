Президент вшанував пам'ять українців, які віддали своє життя за звільнення України від нацистських загарбників

12:20 28 жовтня Київ, Україна

У 76-у річницю вигнання з України нацистських загарбників президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих у Другій світовій війні.



«Україна завжди буде пам'ятати тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили дуже високу ціну, і найвищою повагою до доброї пам'яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру», - сказав глава держави.



Від імені президента України було покладено вінок до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави у столиці.