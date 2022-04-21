Президент переніс День молоді на іншу дату

15:21 29 липня Київ, Україна

З огляду на ініціативу молодіжних організацій і рухів, тепер День молоді в Україні відзначатиметься 12 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав документ, яким святкування Дня молоді в Україні переноситься на 12 серпня. Тепер День молоді відзначатимуть разом з усім світом в Міжнародний день молоді", - йдеться в повідомленні.

Указ набуде чинності з наступного року.

Відзначимо, що раніше це свято відзначалося в Україні щорічно в останню неділю червня.