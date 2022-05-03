Президент озвучив план заходів до Дня Незалежності

У зв'язку зі святкуванням 30-річчя Незалежності України, урочисті заходи в країні будуть проходити три дні - 22, 23, 24 серпня. Ці дні в країні оголошені офіційними вихідними.
Про це розповів Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".
У Софійському соборі з 16 серпня українці зможуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика.
22 серпня при участі президента відбудеться вручення нагороди Національна легенда України. Її будуть присуджувати громадянам за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Це учасники АТО, добровольці, медики, волонтери.
23 серпня, в День державного прапора України, в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого прапора - символу української незалежності.
Фасади будинків Верховної Ради, Національної опери, палацу Україна, ЦУМу, ТРЦ Гулівер в Києві будуть кольорів державного прапора. Урочистості пройдуть у всіх областях країни.
Також 23 серпня відбудеться саміт ініціативи президента України Кримська платформа. Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання і санкцій; виклики безпеки; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.
Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав в Національній опері України за участю легенд опери і балету.
24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектора безпеки і оборони України та країн-партнерів.
А ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський розпочнеться святкове шоу Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни, в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр.
Цього року святкування тридцятої річниці Незалежності України триватиме три дні, а військовий парад буде проводитися не тільки на суші, але і на воді.
У Софійському соборі з 16 серпня українці зможуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика.
22 серпня при участі президента відбудеться вручення нагороди Національна легенда України. Її будуть присуджувати громадянам за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Це учасники АТО, добровольці, медики, волонтери.
23 серпня, в День державного прапора України, в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого прапора - символу української незалежності.
Фасади будинків Верховної Ради, Національної опери, палацу Україна, ЦУМу, ТРЦ Гулівер в Києві будуть кольорів державного прапора. Урочистості пройдуть у всіх областях країни.
Також 23 серпня відбудеться саміт ініціативи президента України Кримська платформа. Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання і санкцій; виклики безпеки; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.
Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав в Національній опері України за участю легенд опери і балету.
24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектора безпеки і оборони України та країн-партнерів.
А ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський розпочнеться святкове шоу Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни, в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр.
Цього року святкування тридцятої річниці Незалежності України триватиме три дні, а військовий парад буде проводитися не тільки на суші, але і на воді.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі