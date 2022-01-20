Президент відзначив держнагородами 15 піхотинців

19:31 06 травень Київ, Україна





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Згідно з указом №183/2021 «Про відзначення державними нагородами України», за самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку, нагороджено 15 осіб.



Медаллю «За військову службу Україні» відзначені 11 військовослужбовців, ще четверо нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни». 6 травня в Україні відзначається День піхоти, з цієї нагоди голова України Володимир Зеленський відзначив держнагородами 15 піхотинців.Про це повідомляє пресслужба президента.Згідно з указом №183/2021 «Про відзначення державними нагородами України», за самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку, нагороджено 15 осіб.Медаллю «За військову службу Україні» відзначені 11 військовослужбовців, ще четверо нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щодня тримають удар і демонструють непереможний характер, відвагу і мужність на сході України. Вшановуємо пам'ять воїнів-піхотинців, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України, і дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни», - зазначив Зеленський.

Свято встановлене указом президента від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності і героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також з метою започаткувати сучасні військові традиції.