Президент відзначив держнагородами 15 піхотинців

6 травня в Україні відзначається День піхоти, з цієї нагоди голова України Володимир Зеленський відзначив держнагородами 15 піхотинців.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Згідно з указом №183/2021 «Про відзначення державними нагородами України», за самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку, нагороджено 15 осіб.
Медаллю «За військову службу Україні» відзначені 11 військовослужбовців, ще четверо нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни».
Про це повідомляє пресслужба президента.
Згідно з указом №183/2021 «Про відзначення державними нагородами України», за самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку, нагороджено 15 осіб.
Медаллю «За військову службу Україні» відзначені 11 військовослужбовців, ще четверо нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни».
Свято встановлене указом президента від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності і героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також з метою започаткувати сучасні військові традиції.
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