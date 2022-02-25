Президент оголосив про початок загальної мобілізації

04:31 25 лютий Київ, Україна

На сайті президента України відразу після опівночі з'явилася інформація про те, що у зв'язку з військовою агресією РФ щодо мирного населення України оголошено загальну військову мобілізацію.



Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України.