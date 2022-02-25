Президент оголосив про початок загальної мобілізації

На сайті президента України відразу після опівночі з'явилася інформація про те, що у зв'язку з військовою агресією РФ щодо мирного населення України оголошено загальну військову мобілізацію.
Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України.
Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України. Вона стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ та організацій.
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