Президент нагородив орденами і медалями 20 українських військовослужбовців, 9 з них посмертно

07:15 21 травень Київ, Україна

Згідно з указом Володимира Зеленського, посмертно орденом "За мужність" III ступеня будуть нагороджені 9 українських солдатів . Медаль "Захисника Вітчизни" отримають 11 військовослужбовців, які знаходяться в зоні бойових дій.



Про це сказано на сайті глави держави.



Так, орденом "За мужність" III ступеня нагороджені:



Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);

Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);

Герман Грасс, солдат (посмертно);

Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);

Владислав Мороз, солдат (посмертно);

Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);

Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);

Андрій Теперік, старший солдат (посмертно);

Денис Юшко, матрос (посмертно).



Медаллю "Захиснику Вітчизни" глава держави нагородив:



Юрія Білика, лейтенанта;

Костянтина Головецького, старшого сержанта;

Артура Гончара, старшого солдата;

Руслана Косенка, старшого солдата;

Андрія Лук'яненка, старшого солдата;

Максима Лук'янова, сержанта;

Олександра Ляміна, прапорщика;

Миколу Маника, старшого лейтенанта;

Іллю Норкіна, старшого солдата;

Дмитра Самокиша, старшого лейтенанта запасу;

Юрія Турчака, матроса.