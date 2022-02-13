Президент нагородив орденами і медалями 20 українських військовослужбовців, 9 з них посмертно

Згідно з указом Володимира Зеленського, посмертно орденом "За мужність" III ступеня будуть нагороджені 9 українських солдатів. Медаль "Захисника Вітчизни" отримають 11 військовослужбовців, які знаходяться в зоні бойових дій.
Про це сказано на сайті глави держави.
Так, орденом "За мужність" III ступеня нагороджені:
Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);
Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);
Герман Грасс, солдат (посмертно);
Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);
Владислав Мороз, солдат (посмертно);
Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);
Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);
Андрій Теперік, старший солдат (посмертно);
Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медаллю "Захиснику Вітчизни" глава держави нагородив:
Юрія Білика, лейтенанта;
Костянтина Головецького, старшого сержанта;
Артура Гончара, старшого солдата;
Руслана Косенка, старшого солдата;
Андрія Лук'яненка, старшого солдата;
Максима Лук'янова, сержанта;
Олександра Ляміна, прапорщика;
Миколу Маника, старшого лейтенанта;
Іллю Норкіна, старшого солдата;
Дмитра Самокиша, старшого лейтенанта запасу;
Юрія Турчака, матроса.
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