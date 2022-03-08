Президент Мексики чекає відповіді від Папи Римського за "ганебні злочини" церкви

Світ охопив рух проти гноблення і поневолення народів. Антирасистський рух «Black Lives Matter", що піднявся спочатку, переріс в антиколоніальний рух по всьому світу. Пригадуються всі образи з давніх часів, знищуються пам'ятники.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор зажадав вибачень від Папи Римського за збитки, завдані корінним народам за часів конкісти - іспанської колонізації Америки XVI століття. Про це йдеться в письмовому зверненні Обрадора.
Відзначається, що дружина мексиканського лідера Беатріс Гутьєррес під час свого офіційного візиту до Євросоюзу особисто в руки передала Папі Римському послання свого чоловіка.
У ньому йде мова про "ганебні злочини" церкви та іспанської корони, скоєні проти корінних народів Мексики.
Нагадаємо, раніше Каталонія вибачилася перед Мексикою за колонізацію.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що великою помилкою країни був колоніалізм.
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