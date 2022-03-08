Президент Мексики чекає відповіді від Папи Римського за "ганебні злочини" церкви

16:06 11 жовтень Київ, Україна

Світ охопив рух проти гноблення і поневолення народів. Антирасистський рух «Black Lives Matter", що піднявся спочатку, переріс в антиколоніальний рух по всьому світу. Пригадуються всі образи з давніх часів, знищуються пам'ятники.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор зажадав вибачень від Папи Римського за збитки, завдані корінним народам за часів конкісти - іспанської колонізації Америки XVI століття. Про це йдеться в письмовому зверненні Обрадора.

Відзначається, що дружина мексиканського лідера Беатріс Гутьєррес під час свого офіційного візиту до Євросоюзу особисто в руки передала Папі Римському послання свого чоловіка.

У ньому йде мова про "ганебні злочини" церкви та іспанської корони, скоєні проти корінних народів Мексики.

"Наполягаю, щоб з нагоди цих подій і католицька церква, і іспанська монархія, і мексиканська держава публічно перепросили перед корінними народами, які стали жертвами ганебних злодіянь, були позбавлені майна і землі і перебували в підпорядкуванні з часів конкісти 1521 року до недавнього минулого", - йдеться в посланні.

Нагадаємо, раніше Каталонія вибачилася перед Мексикою за колонізацію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що великою помилкою країни був колоніалізм.