Президент і гендиректор МАГАТЕ відвідали виставку «Чорнобиль. Подорож»

Мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож», присвячена 35-й річниці аварії на ЧАЕС, складається із смислових блоків, які розповідають про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію.
Президент Володимир Зеленський разом з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі оглянули мультимедійну виставку, повідомляє пресслужба президента в понеділок, 26 квітня.
Виставка розповідає про події, якими запам'ятався 1986 історії людства, містить багато матеріалів про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію, про людей, долі яких нерозривно пов'язані з подіями 26 квітня 1986, і пропонує задуматися над подальшою долею Чорнобиля.
Мультимедійну виставку також оглянули прем'єр-міністр Денис Шмигаль і члени уряду, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники. Виставку відкриють для відвідувачів після скасування карантину.
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