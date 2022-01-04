Президент і гендиректор МАГАТЕ відвідали виставку «Чорнобиль. Подорож»

16:21 26 квітень Київ, Україна

Мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож», присвячена 35-й річниці аварії на ЧАЕС, складається із смислових блоків, які розповідають про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію.



Президент Володимир Зеленський разом з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі оглянули мультимедійну виставку, повідомляє пресслужба президента в понеділок, 26 квітня.



Виставка розповідає про події, якими запам'ятався 1986 історії людства, містить багато матеріалів про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію, про людей, долі яких нерозривно пов'язані з подіями 26 квітня 1986, і пропонує задуматися над подальшою долею Чорнобиля.

"Чорнобильська катастрофа змінила уявлення про атомну енергетику в світі. Подібні виставки в цікавій та доступній формі доносять інформацію про причини такої трагедії, її наслідки та висновки, які повинна зробити з цієї аварії Україна і все людство. Це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Мультимедійну виставку також оглянули прем'єр-міністр Денис Шмигаль і члени уряду, голова Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники. Виставку відкриють для відвідувачів після скасування карантину.