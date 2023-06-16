Президент Естонії Алар Каріс прибув до України з важливим візитом

16:38 02 червня Київ, Україна

Президент Естонії Алар Каріс прибув із важливим візитом до України, підтверджує український лідер Володимир Зеленський.



Під час зустрічі глав двох держав Володимир Зеленський висловив подяку Естонії за її швидку та значну підтримку під час повномасштабного вторгнення росії.

"Естонія стала однією з перших країн, які надали допомогу Україні, і її внесок у нашу оборону є найпомітнішим і найзначнішим, якщо врахувати співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Ми висловлюємо глибоку подяку за всю підтримку", - наголосив Володимир Зеленський.



Візит президента Естонії Алара Каріса наголошує на дружніх та тісних відносинах між Естонією та Україною, а також підтримці Естонією української оборонної сфери у складний час.