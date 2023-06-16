Президент Естонії Алар Каріс прибув до України з важливим візитом

Президент Естонії Алар Каріс прибув із важливим візитом до України, підтверджує український лідер Володимир Зеленський.
Під час зустрічі глав двох держав Володимир Зеленський висловив подяку Естонії за її швидку та значну підтримку під час повномасштабного вторгнення росії.
Під час зустрічі глав двох держав Володимир Зеленський висловив подяку Естонії за її швидку та значну підтримку під час повномасштабного вторгнення росії.
Візит президента Естонії Алара Каріса наголошує на дружніх та тісних відносинах між Естонією та Україною, а також підтримці Естонією української оборонної сфери у складний час.
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