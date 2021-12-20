Президент анонсував поновлення програми із забезпечення житлом ліквідаторів аварії на ЧАЕС

08:58 15 грудень Київ, Україна

Виступаючи на нараді із соціального захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, президент України Володимир Зеленський анонсував поновлення програми із забезпечення житлом ліквідаторів аварії.



Український глава заявив, що наступного року однією з пріоритетних програм уряду є поновлення та реалізація проєкту, який передбачає забезпечення житловою нерухомістю тих, хто брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.



Наступними кроками після заяви стало підписання відповідного указу президентом. Офіційний документ також охоплює нагородження президентською відзнакою ліквідаторів під назвою «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Указ підписано і вже розміщено на офіційному ресурсі президента.



За словами Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів зобов'язується розпочати виконання указу найближчим часом, щоб встигнути реалізувати проєкт до квітня вже наступного, 2022 року.