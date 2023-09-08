Претендента на «Оскар» від України обиратимуть серед 5 фільмів: більшість пов'язана з війною

07:56 08 вересня Київ, Україна

Тепер комітет розгляне подані стрічки на відповідність вимогам премії та вирішить, чи висувати фільм офіційно від України. У той самий час програмний директор "Артхаус Трафік" Ілля Дядік розповів, що фільм "20 днів у Маріуполі" не можуть подати на "Оскар" від України, тому що він фінансувався американською компанією Associated Press.



Український оскарівський комітет – це незалежне об'єднання професіоналів у галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, громадською організацією "Асоціація продюсерів України" та громадською організацією "Українська кіноакадемія" для відбору та висування фільму від України на здобуття премії "Оскар".