Претендента на «Оскар» від України обиратимуть серед 5 фільмів: більшість пов'язана з війною

Український оскарівський комітет закінчив прийом заявок у номінацію "Кращий міжнародний повнометражний фільм". У списку п'ять стрічок:
🎬 20 днів у Маріуполі, реж. Мстислав Чернов. Документальний фільм створений міжнародними журналістами Associated Press.
🎬 Залізні метелики, реж. Роман Дорогий. Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17.
🎬 Памфір, реж. Дмитро Сухоліткий-Собчук. Історія художнього фільму розгортається довкола родини із прикордонного села на Буковині.
🎬 Терикони, реж. Тарас Томенко. Історія про дітей, які бачать війну на власні очі.
🎬 ШТТЛ, реж. Адрієн Волтер. Історія про кохання юних мешканців містечка Львівської області у червні 1941-го, за добу до наступу нацистів.
🎬 20 днів у Маріуполі, реж. Мстислав Чернов. Документальний фільм створений міжнародними журналістами Associated Press.
🎬 Залізні метелики, реж. Роман Дорогий. Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17.
🎬 Памфір, реж. Дмитро Сухоліткий-Собчук. Історія художнього фільму розгортається довкола родини із прикордонного села на Буковині.
🎬 Терикони, реж. Тарас Томенко. Історія про дітей, які бачать війну на власні очі.
🎬 ШТТЛ, реж. Адрієн Волтер. Історія про кохання юних мешканців містечка Львівської області у червні 1941-го, за добу до наступу нацистів.
Тепер комітет розгляне подані стрічки на відповідність вимогам премії та вирішить, чи висувати фільм офіційно від України. У той самий час програмний директор "Артхаус Трафік" Ілля Дядік розповів, що фільм "20 днів у Маріуполі" не можуть подати на "Оскар" від України, тому що він фінансувався американською компанією Associated Press.
Український оскарівський комітет – це незалежне об'єднання професіоналів у галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, громадською організацією "Асоціація продюсерів України" та громадською організацією "Українська кіноакадемія" для відбору та висування фільму від України на здобуття премії "Оскар".
Український оскарівський комітет – це незалежне об'єднання професіоналів у галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, громадською організацією "Асоціація продюсерів України" та громадською організацією "Українська кіноакадемія" для відбору та висування фільму від України на здобуття премії "Оскар".
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