Злочинний колл-центр ліквідовано в Маріуполі

За повідомленням управління Нацполіціі в Донецькій області, поліція Маріуполя виявила і ліквідувала нелегальний колл-центр. Шахрайським шляхом співробітники центру дознаваться у клієнтів дані банківських карт і, таким чином, викрадали їх кошти. Подібне «підприємство» мало штат з 35 співробітників, які щодня обкрадали людей на 50 тисяч гривень.

Встановлено, що зловмисники відкрили офіс в центрі міста, замаскувавши його під інтернет-магазин. Дзвінки здійснювали з використанням IP-телефонії, дзвонили і закордон, зокрема, в Росію.

"Оператори представлялися співробітниками відділу моніторингу банківської установи і під різними приводами дізнавалися персональні дані потерпілих. Надалі встановлювали контроль над їх рахунками і списували з них гроші на картку організатора угруповання ", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. В ході обшуку було вилучено 64 одиниці комп'ютерної техніки, сім-карти, засоби зв'язку, які використовувалися для вчинення злочинів, а також записи з "рекомендаціями" по виманювання особистої інформації.

За фактом порушено кримінальну виробництво за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України). За це правопорушення передбачено від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ блокувала в районі проведення операції Об'єднаних сил діяльність нелегального колл-центру, який обслуговував російський бізнес - кілька провідних російських операторів мобільного зв'язку та одну з торгових мереж.

Також в Запоріжжі викрили шахрайський колл-центр, який приносив організаторам прибуток понад 100 тисяч гривень на тиждень.