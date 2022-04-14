Злочини рф: з початку війни в Україні загинуло 197 дітей

09:37 14 квітня Київ, Україна

З 24 лютого 2022 року понад 548 дітей стали жертвами агресії російської федерації, з них 197 дітей загинули та понад 351 дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Ці дані не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 115, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.



У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт Гостомель та Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 та 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.



Стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні поблизу с. Младенці Київської області військовослужбовці росії розстріляли цивільний автомобіль, що зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.



Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорськ, збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.