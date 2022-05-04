Злочини рф від початку повномасштабного вторгнення в Україну

08:43 03 травня Київ, Україна

Офіс Генерального прокурора документує злочини окупантів, скоєні під час повномасштабного вторгнення росії.



Станом на 3 травня зареєстровано 9366 злочинів агресії та військових злочинів. Також зафіксовано 4546 злочинів проти нацбезпеки.

Понад 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії. 220 дітей загинули та понад 406 дістали поранення.

Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.