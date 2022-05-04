Злочини рф від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Офіс Генерального прокурора документує злочини окупантів, скоєні під час повномасштабного вторгнення росії.
Станом на 3 травня зареєстровано 9366 злочинів агресії та військових злочинів. Також зафіксовано 4546 злочинів проти нацбезпеки.
Станом на 3 травня зареєстровано 9366 злочинів агресії та військових злочинів. Також зафіксовано 4546 злочинів проти нацбезпеки.
Понад 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії. 220 дітей загинули та понад 406 дістали поранення.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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