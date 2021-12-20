Злочини проти дітей: як в Україні ведеться боротьба з педофілами

19:09 16 грудень Київ, Україна

Педофілія вважається хронічною хворобою. Дослідники, які вивчали статевих злочинців, стверджують, що педофіли страждають на порушення міжособистісного функціонування та пасивно агресивну, соціопатичну поведінку. Педофіли найчастіше зловживають психоактивними речовинами, залежать від ліків або хворіють на депресію.

Рецидивам не запобігти

«У психіатрії подібним девіаціям, тобто відхиленням у сексуальній поведінці, присвячені масиви навчальних видань. На мою думку, методів, якими можна було б запобігти рецидивам, не існує. Не дивно, що педофілія – одне із психічних відхилень, з яким одні звертаються до психіатрів, інші – йдуть на злочин. І після в'язниці великий ризик рецидиву. Але передбачити його неможливо. І в кожному конкретному випадку з причиною може розібратися лише фахівець. У педофілів різний вік, професії та прояви психічних відхилень. І лише професійний психіатр, а не психолог зможе (і не завжди) визначити таку нехарактерну девіацію», – каже Наталія Павловська, керуюча партнерка ПП «Павловський та партнери», кандидатка юридичних наук.

Педофілія у строгому сенсі спостерігається переважно у чоловіків і дуже рідко серед жінок. Більшість педофілів — гетеросексуали, багато з них перебувають у шлюбі та мають дітей; деякі педофіли схильні до алкоголізму.

Педофілія найчастіше спостерігається у 30-річних та літніх (старших 50) чоловіків. Серед 30-річних переважають подружжя, які не зуміли влаштувати своє сексуальне життя, а також чоловіки, які бояться близькості та контакту з дорослими жінками. Крім того, педофіли схильні до скоєння повторно тих самих злочинів, навіть якщо вони вже відбули покарання.

«Як показує судова практика, особа, схильна до педофілії, як правило, відбувши покарання, вчиняє новий злочин. Перебування за ґратами лише на якийсь час ізолює зловмисника від суспільства. Тому нікого не дивує, що біля дитячих майданчиків, освітніх закладів тощо можна побачити поодиноких осіб, які намагаються вступити з дітьми в контакт для реалізації своїх болючих злочинних намірів», – каже Тетяна Даниленко, адвокат, керівник адвокатського бюро «Тетяни Даниленко».

Без психологічного портрета

Кожен випадок педофілії індивідуальний, і скласти портрет потенційного злочинця неможливо. Педофіла, на відміну від потенційного вбивці чи алкоголіка, розпізнати набагато складніше, бо немає чіткої типології, психологічного портрета. Передбачений законом України максимальний термін для педофілів – 8 років, але середній термін перебування таких злочинців у в'язницях – це 5 років, крім того, педофіли дуже часто виходять на волю достроково через гарну поведінку.

«Сучасна система нагляду та контролю існує, але ніхто слідом ходити за колишнім ув'язненим не буде. Якщо почати відслідковувати переміщення педофілів за допомогою браслетів, їхніх жертв можна буде лише швидше виявити. Такий захід може підвищити розкриття злочинів», – повідомила Наталія Павловська.

У 2019 році Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо посилення покарання педофілів, який передбачав збільшення строку покарання від 7 до 15 років (без права дострокового звільнення). Зокрема, було проголосовано за хімічну кастрацію для всіх осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх. На жаль, президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон.

«На сьогодні зміни до Кримінального кодексу щодо примусової хімічної кастрації за злочини, скоєні щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості, не внесені. Це означає, що кардинально ситуація із попередженням та зменшенням кількості злочинів щодо дітей не зменшиться. Але я особисто схиляюся до думки, що до цього питання законотворці ще повернуться, адже такий вид покарання буде ефективнішим. Це показав успішний досвід інших держав: США, Франції, Німеччини та інших», – каже Тетяна Даниленко.

Реєстр педофілів

Цього року в Україні запустили та почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що реєстр працює в тестовому режимі. Станом на сьогодні в ньому вже містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Міністерство юстиції разом із органами прокуратури та суду наповнює реєстр, вивчаючи особисті справи засуджених за аналогічні злочини, щоб навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних.

«До реєстру дані про засуджену особу вносяться на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування ним покарання за клопотанням прокурора. Правом доступу до відомостей, що містяться в реєстрі, крім працівників правоохоронних органів, також наділені керівники навчальних закладів, охорони здоров'я або інших установ, які наглядають за дітьми, надають їм медичні, навчальні та соціальні послуги. За зверненням останніх до Мін'юсту вони мають можливість отримати інформацію щодо працівників, які наймаються на роботу до цих закладів. Це справді важливий крок, який дозволить убезпечити перебування дітей у дитячих закладах, адже особи, схильні до педофілії, намагаються бути найближчими до дитячого середовища», – пояснює Тетяна Даниленко.

Інформація про правопорушників зберігатиметься навіть після відбуття покарання.

«Але у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду дані про особу будуть видалятися з реєстру, що не є правильним, тому що ця категорія осіб має певні психічні розлади та вимагає подальшого лікування та відповідного контролю з боку державних органів. Також державні органи мають проводити профілактичні заходи щодо запобігання вчиненню аналогічних злочинів», – доповнила Наталія Павловська.

Як захистити дітей

Поширеність сексуального насильства над дітьми у світі оцінюється близько 20% у дівчаток та приблизно 8% у хлопчиків. За наявними даними, найвищий рівень сексуального насильства над дітьми в Африці (близько 35%), найнижчий – у Європі (9%).

Не всі, хто чинить сексуальне насильство над дітьми, є педофілами (їх близько 10%), більшість злочинців знайомі зі своїми жертвами (близько 30% є родичами дитини, близько 60% є «друзями» сім'ї) і лише 10% – незнайомі люди.

«Більшість дітей, які стають жертвами – це діти віком від 4 до 12 років, важливим аспектом є те, що будь-яка дитина може потрапити в таку ситуацію, тому що є доросла людина, яка це робить, використовуючи певні схеми. Дитина через свій вік не може і не знає, як сказати: "Ні, я цього не хочу". Дорослий для дитини автоматично стає авторитетом, якого вона слухає. Тому це не залежить ні від соціального статусу сім'ї, ні від специфічних умов проживання», – каже психолог та редакторка ТОВ «Видавнича група Шкільний світ» Ганна Козлова.

Більшість злочинців знайомі зі своїми жертвами.

«Є загальна схема кривдників, які вчиняють сексуальні злочини щодо дітей. Схема працює наступним чином: у людини формується думка чи фантазія про сам акт, другий етап – це вибір дитини. Зазвичай вибирається дитина, яка легко йде контакт. Як тільки особа визначає того, що контактніший за інших, переходить до наступної стадії, де безпосередньо відбувається акт насильства. Від чого це залежить? Звичайно формування у дитини такої безпечної поведінки на всіх ланках починається від батьків, школи та всіх соціальних інститутів, які зміцнюють у дитини безпечну поведінку, це дозволяє захистити її. Діти повинні знати, що не з усіма дорослими, особливо незнайомими, можна розмовляти. Але слід акцентувати на тому, що, згідно зі статистикою, зазвичай ці злочини скоюються особами з найближчого оточення дитини, бо саме там кривдник отримує доступ до дитини. На вулиці це складніше, адже там відкритий простір, хтось може побачити. Все ж таки діти сьогодні більш обізнані, вони розуміють, що якщо дорослі на вулиці підходять, то з ними йти нікуди не можна», – пояснює психолог.

Сексуальне насильство над дитиною часто призводить до тяжких наслідків і часто до психопатології, особливо у випадку, якщо дитина виявилася віч-на-віч зі своєю проблемою.