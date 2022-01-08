Злочин радянської влади: СБУ оприлюднила секретні документи КДБ по катастрофі на ЧАЕС

15:32 26 квітень Київ, Україна

Держархів СБУ і Український інститут національної пам’яті оприлюднили секретні документи Комітету держбезпеки СРСР (КДБ), з маловідомими фактами, які приховувалися радянською владою.

Навіть через 35 років після страшної трагедії на Чорнобильській АЕС в хронології тих подій для більшості людей залишаються невідомі сторінки. Але мільйони тих, чиє життя змінила аварія, повинні дізнатися правду, а весь світ - пам'ятати її наслідки.

Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляє пресслужба відомства.



Серед документів - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тисяч жителів Прип'яті та прилеглих районів.

"Є й інші маловідомі факти, які приховувалися радянською владою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, в 1982 році на першому енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 та 4 енергоблоках.



Також повідомляється, що в 1983 році керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У разі аварії радіоактивність оцінювалася "в 60 разів вище, ніж при вибухах атомних бомб в Хіросімі і Нагасакі".

"Після аварії радянська влада шукала різні «теорії змови», але не визнавала реальність. Вже 27 квітня був готовий перелік «неблагонадійних» жителів Прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності і тих, хто переписується за кордон". А потім з'являються документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі в Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво в світі" - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 8 липня 1986 року з'явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря під час вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт по ліквідації, захворюваність і інші.



Крім того, повідомляється, що в жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Однак в секретній доповіді КДБ відзвітували про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.



Архів СБУ та Українського інституту національної пам'яті опублікували архівні документи, з якими можна ознайомитися за Крім того, повідомляється, що в жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Однак в секретній доповіді КДБ відзвітували про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.Архів СБУ та Українського інституту національної пам'яті опублікували архівні документи, з якими можна ознайомитися за посиланням

Більше фактів про аварію можна дізнатися в двох збірниках «Чорнобильське досьє КДБ», підготовлених Архівом СБУ і Українським інститутом національної пам'яті. Вони розміщені у вільному доступі за такими адресами: