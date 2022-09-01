Пресофіцер "Азова" Орест вийшов на зв'язок із рідними: його, ймовірно, утримують у Донецьку

Пресофіцер полку "Азов", фотограф Дмитро Казацький із позивним "Орест", який з травня перебуває в полоні росіян, вийшов на зв'язок: за його словами, окупанти утримують його в Донецьку.
Про це повідомила його сестра Дар'я Юрченко.
Від військовослужбовця не було звісток кілька місяців. Але вже після теракту в Оленівці йому вдалося зателефонувати рідним. Дмитро сказав найголовніше – він живий.
Дар'я розповіла, що 2 серпня їй надійшов дзвінок з російського номера. Спочатку дівчина подумала, що це знову доброзичливі громадяни держави - агресора, проте це був Дмитро.
Про це повідомила його сестра Дар'я Юрченко.
Від військовослужбовця не було звісток кілька місяців. Але вже після теракту в Оленівці йому вдалося зателефонувати рідним. Дмитро сказав найголовніше – він живий.
Дар'я розповіла, що 2 серпня їй надійшов дзвінок з російського номера. Спочатку дівчина подумала, що це знову доброзичливі громадяни держави - агресора, проте це був Дмитро.
Він сказав, що здоровий, що зараз перебуває у Донецьку. Коли говорив, поряд був "слідчий", уточнила Дар’я.
За словами дівчини, розмова була швидкою, кілька секунд. Вони обидва розплакалися.
На переконання Дар'ї, це був один із найжахливіших моментів війни. Вона сказала, що Дмитро дуже сильний, тож було важко чути, як він плаче.
Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв зателефонувати мамі. Йому це вдалося. Дар'я наголосила, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.
Дмитру Казацькому 26 років, народився на Житомирщині. У 2014 році у 18-річному віці залишив навчання в одному з польських вишів та поїхав на Майдан. Після Революції Гідності вирушив захищати країну. З 2015 року служить у Маріуполі. У 2017 році вступив до полку "Азов".
Він автор знаменитих фотографій захисників Маріуполя з бомбосховищ "Азовсталі".
26 травня військовополонений уперше вийшов на зв'язок із рідними.
За словами дівчини, розмова була швидкою, кілька секунд. Вони обидва розплакалися.
На переконання Дар'ї, це був один із найжахливіших моментів війни. Вона сказала, що Дмитро дуже сильний, тож було важко чути, як він плаче.
Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв зателефонувати мамі. Йому це вдалося. Дар'я наголосила, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.
Дмитру Казацькому 26 років, народився на Житомирщині. У 2014 році у 18-річному віці залишив навчання в одному з польських вишів та поїхав на Майдан. Після Революції Гідності вирушив захищати країну. З 2015 року служить у Маріуполі. У 2017 році вступив до полку "Азов".
Він автор знаменитих фотографій захисників Маріуполя з бомбосховищ "Азовсталі".
26 травня військовополонений уперше вийшов на зв'язок із рідними.
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