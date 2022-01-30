Премії Золотий глобус влаштували бойкот

11:24 11 травень Київ, Україна





Про це 10 травня повідомив журнал People.



Так, в лютому газета The Los Angeles Times повідомила, що з кінця 1990 років Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), яка присуджує нагороди, не запропонувала вступити в її лави жодному темношкірому.



Після виходу матеріалу телекомпанія NBC відмовилася транслювати церемонію вручення премії в 2022 році, підкресливши, що готова зробити це в 2023 році, якщо до складу журі внесуть зміни.



Скандал призвів до того, що актор Том Круз повернув всі свої Золоті глобуси. Він отримав дві премії за "Кращу чоловічу роль" у фільмах "Джеррі Магуайєр" (1997 рік) і "Народжений 4 липня" (1990 рік), а також одну в категорії "Краща чоловіча роль другого плану" за фільм "Магнолія" (2000 рік).



Проти HFPA також виступила Скарлетт Йоханссон, яка була чотири рази номінована на премію. Актриса розповіла, що власний досвід спілкування з членами асоціації змусив її відмовитися від участі в їхніх конференціях. Золотий глобус потрапив в скандал через расизм , після чого голлівудські актори і кінокомпанії оголосили бойкот відомій кінопремії.Про це 10 травня повідомив журнал People.Так, в лютому газета The Los Angeles Times повідомила, що з кінця 1990 років Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), яка присуджує нагороди, не запропонувала вступити в її лави жодному темношкірому.Після виходу матеріалу телекомпанія NBC відмовилася транслювати церемонію вручення премії в 2022 році, підкресливши, що готова зробити це в 2023 році, якщо до складу журі внесуть зміни.Скандал призвів до того, що актор Том Круз повернув всі свої Золоті глобуси. Він отримав дві премії за "Кращу чоловічу роль" у фільмах "Джеррі Магуайєр" (1997 рік) і "Народжений 4 липня" (1990 рік), а також одну в категорії "Краща чоловіча роль другого плану" за фільм "Магнолія" (2000 рік).Проти HFPA також виступила Скарлетт Йоханссон, яка була чотири рази номінована на премію. Актриса розповіла, що власний досвід спілкування з членами асоціації змусив її відмовитися від участі в їхніх конференціях.

"Як актриса, що просуває фільм, який, як очікувалося, повинен був взяти участь в сезоні нагород, в минулому я часто стикалася з сексистськими питаннями і зауваженнями деяких членів HFPA, які межували з сексуальними домаганнями. Саме з цієї причини я протягом багатьох років відмовлялася брати участь в їхніх конференціях", - заявила Скарлетт.

Крім того, бойкотувати Золотий глобус мають намір Netflix, Amazon і WarnerMedia. Кінокомпанії припинили співпрацю з асоціацією доти, поки в ній не буде вирішена проблема інклюзивності.



Відзначимо, що в HFPA пообіцяли незабаром вжити всіх заходів і виправити ситуацію.